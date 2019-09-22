القتلى الأربعة في حادث تحطم حافلة بولاية يوتا الأمريكية يحملون الجنسية الصينية

واشنطن- د ب أ:

أعلنت دورية شرطة ولاية يوتا الأمريكية مساء السبت أنه تم تحديد هوية أربعة اشخاص قتلوا في حادث تحطم حافلة سياحية بالولاية بأنهم من الجنسية الصينية.

وذكرت دورية شرطة طريق يوتا السريع في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " أن ثلاث نساء ورجل واحد من شنغهاي قتلوا في الحادث الذي وقع يوم الجمعة بالقرب من حديقة برايس كانيون الوطنية، وهي مقصد سياحي شهير. وأن الضحايا الأربع كانوا في الستينيات من العمر.

وقالت مؤسسة انترماونتن للرعاية الصحية إن عددا آخر أصيب بجروح، حيث لا يزال 12 شخصا يخضعون للعلاج في مستشفى، خمسة منهم في حالة حرجة.

ولم يتم حتى الأن معرفة سبب الحادث. من المقرر أن يعقد المجلس الوطني لسلامة النقل مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بشأن التحقيق الجاري.