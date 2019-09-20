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    الخارجية الكوبية تحذر من عواقب طرد واشنطن اثنين من دبلوماسييها

    12:15 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    الخارجية الكوبية تحذر من عواقب طرد واشنطن اثنين من دبلوماسييها

    برونو رودريجيز باريليا

    هافانا - أ ش أ

    رفض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز، بشدة قرار الولايات المتحدة الأمريكية بطرد اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين العاملين في الأمم المتحدة، معتبرا إياها أمرغير مبرر.

    وقال رودريجيز ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة)ـ "إننا ندين بشدة الطرد غير المبرر لاثنين من موظفي البعثة الكوبية لدى الأمم المتحدة، وتشديد القيود المفروضة على حركة الدبلوماسيين وعائلاتهم"، واصفا الاتهامات الموجهة إلى الدبلوماسيين الكوبيين بأنها افتراءات.

    وحذر من العواقب الوخيمة لهذا الإجراء، مشيرا إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى إغلاق السفارات وخلق حالة من التوتر بين البلدين.

    وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس قد أعلنت في وقت سابق أن بلادها قررت طرد اثنين من الدبلوماسيين الكوبيين العاملين في الأمم المتحدة لاتهامهما بالقيام بـ"نشاطات تمس الأمن القومي الأمريكي".

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    برونو رودريجيز كوبا هافانا واشنطن الأمم المتحدة أمريكا

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