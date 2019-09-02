البحرية الليبية: إنقاذ 108 مهاجر غرب طرابلس بينهم مصريين

طرابلس - (د ب أ)

أنقذت دورية تابعة للبحرية الليبية اليوم الإثنين 108 مهاجر غير قانوني بينهم 13 امرأة و7 أطفال كانوا جميعا على ظهر قارب مطاطي على بعد نحو 17 ميلا شمال مدينة صبراتة غرب طرابلس.

وبحسب إيجاز صحفي نشره مساء اليوم مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، فقد كان بين المهاجرين 21 سودانيا، و 20 من جامبيا، و 16 من كوت ديفوار، و 11 سوريا، و 8 أريتريين ، و 6 ماليين، و 3 أثيوبيين، ومثلهم من بوركينا فاسو، و الصومال وغانا وتوجو وغينيا، بالإضافة لمهاجرين اثنين من كل من: مصر والكاميرون وليبيريا، مع نيجيري واحد من سيراليون .

وأكد المكتب نقل كل المهاجرين لميناء مصفاة الزاوية وإنزالهم في نقطة الإنزال الخاصة بحرس السواحل.

يشار إلى أن ليبيا تعد نقطة انطلاق المهاجرين غير الشرعيين الذي يرغبون في التوجه إلى اوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.