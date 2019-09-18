تركيا ترفع أسعار البنزين

أنقرة - (د ب أ):

ذكر تقرير إخباري أن متوسط أسعار البنزين في تركيا زادت إلى7.23ليرة لكل لتر (1.27 دولار) مقابل 6.88 ليرة أي بزيادة قدرها 0.35ليرة لكل لتر في مدينة اسطنبول العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن متوسط أسعار الديزل (السولار) ارتفع بمقدار0.12 ليرة لكل لتر، في حين وصلت في اسطنبول إلى 6.5 ليرة لكل لتر.

وتأتي زيادة أسعار الوقود في تركيا في أعقاب الارتفاع القياسي لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية لمدة يوم واحد، الاثنين الماضي على خلفية الهجوم على منشآت نفطية سعودية باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت الماضي.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 20% في بداية تعاملات يوم الاثنين أول أيام أسبوع التداول بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قبل أن تتراجع حدة الارتفاع في نهاية اليوم نفسه، في حين تراجعت الأسعار نفسها أمس الثلاثاء على خلفية تقارير أشارت إلى قدرة السعودية على استعادة كامل طاقتها الإنتاجية من النفط الخام خلال فترة أقل كثيرا من التقديرات الأولية.