ذكرى 11 سبتمبر.. الظواهري يدعو إلى تنفيذ هجمات ضد هذه الدول

القاهرة – مصراوي:

طالب زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري أنصاره، اليوم الأربعاء، بتنفيذ هجمات ضد دول أمريكا وروسيا وإسرائيل، وذلك في الذكرى الثامنة عشر لهجمات 11 سبتمبر.

ودعا الظواهري في رسالة نشرها موقع "سايت" المتخصص في متابعة أخبار التنظيمات الإرهابية، إلى تنفيذ هجمات أيضًا ضد الدول الأوروبية.

كما هاجم الظواهري في كلمته "الجهاديين" الذين "خانوا" أفكارهم، على حد تعبيره، وانتقدوا هجمات 11 سبتمبر.

ذكر أن قاضيا عسكريا أمريكيا حدد يوم 11 يناير من عام 2021، موعدًا لمحاكمة المتهمين الخمسة بالوقوف وراء الهجمات، التي شنّها تنظيم القاعدة الإرهابي بقيادة أسامة بن لادن وقتذاك، على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويواجه المعتقلون الخمسة، وفي مقدمتهم الباكستاني خالد شيخ محمد، عقوبة الإعدام في حال إدانتهم بالتهم الموجهة لهم وهي التآمر ومهاجمة وقتل مدنيين وخطف طائرات والإرهاب.

ومن المُقرر أن تجري المحاكمة في "معسكر العدل" في قاعدة جوانتانامو العسكرية بكوبا.