قصف مدفعي إسرائيلي على غزة عقب إطلاق قذائف من القطاع

غزة - (د ب أ):

قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية، اليوم الأربعاء، على أطراف شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن القصف المدفعي استهدف موقعي رصد يتبعان لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس دون وقوع إصابات.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القصف جاء ردًا على إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل" في استمرار للتوتر لليوم الثاني على التوالي.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف.

وفجر اليوم شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة من دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ (د ب أ)، أن الغارات استهدفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم منزلا خاليا وموقعي تدريب وأخر للشرطة البحرية يتبعون لحركة حماس ما أدى إلى أضرار مادية واسعة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلات من سلاح الجو أغارت على 15 هدفا في قطاع غزة "ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع على جنوب إسرائيل الليلة الماضية".

وقال متحدث باسم الجيش إن الغارات طالت من جملة ذلك منشأة لتصنيع الوسائل القتالية ونفقا وموقعا تابعا للقوة البحرية الحمساوية، مؤكدا أن الجيش يحمل حركة حماس المسؤولية عما يجري في القطاع.

وكان الجيش أفاد الليلة الماضية بأن منظومة القبة الحديدة الدفاعية اعترضت قذيفتين تم إطلاقهما من قطاع غزة دون وقوع إصابات أو أضرار، ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفتين.

وقتل طفلان فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضية في احتجاجات مسيرات العودة المستمرة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل منذ 30 مارس 2018.