إطلاق سراح أسرى لـ "الحركة الشعبية – شمال" في النيل الأزرق بالسودان

الخرطوم - أ ش أ

أطلقت سلطات ولاية النيل الأزرق (جنوب السودان)، سراح 19 أسيرا من "الحركة الشعبية – شمال"، كان تم توقيفهم في عام 2011.

وتتزامن تلك الخطوة مع إجراء مفاوضات بين السلطات الانتقالية في السودان، والحركات المسلحة، تشارك فيها "الحركة الشعبية – شمال" بجناحيها (بقيادة كل من عبد العزيز الحلو ومالك عقار).

وقال والي النيل الأزرق اللواء ركن ياسين إبراهيم، في كلمة ألقاها خلال حفل أقيم بمناسبة إطلاق سراح الأسرى، إن الولاية أصبحت خالية من أي معتقل أو أسير، مؤكدا الحرص على تحقيق السلام في الولاية.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الأسرى سيمنحهم فرصة للمشاركة في مسيرة البناء في الولاية.

من جانبه، قال ممثل الأسرى المُطلقين الفاضل أحمد عيسي إنهم طيلة سنوات الأسر وجدوا معاملة كريمة وراقية، من قبل السلطات، مناشدا زملاءه في "الحركة الشعبية" الجنوح للسلم.