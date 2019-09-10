السويد تجري تعديلا وزاريا ويعين وزيرة جديدة للخارجية

استكهولم- (د ب ا):

أجرى رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلا وزاريا على حكومته اليوم الثلاثاء، وعين وزيرة جديدة للخارجية ووزيرتين جديدتين بمجلس الوزراء.

وتم تعيين آن ليندي، 57 عامًا، وزيرة للخارجية، خلفا لمارجوت والستروم التي ظلت في منصبها منذ عام 2014، غير أنها أعلنت الأسبوع الماضي اعتزامها الاستقالة لتمضي مزيدا من الوقت مع أسرتها.

وكانت ليندا معنية بالقضايا التجارية, وخلفتها آنا هالبرج التي تركت منصبها في بمجموعة "ألمي" الاستثمارية التي تمتلكها الدولة.

كما تم تعيين إيفا نوردمارك التي رأست خلال الأعوام الثمانية الماضية الاتحاد السويدي للموظفين المهنيين الذي يجمع 4ر1 مليون عضو كوزيرة للعمل، وخلفت إيلفا جوهانسون التي تم تعيينها عضوا في المفوضية الأوروبية.

وينتمي الوزراء الثلاثة المعينين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه لوفين.

وتم إعلان التعديل الوزاري أثناء تقديم لوفين بيان سياسة حكومته في أول جلسة للبرلمان لفصل الخريف.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد شكل حكومة ائتلافية جديدة مع الخضر كشريك أصغر، وساند حكومة لوفين ذات الأقلية حزب الوسط والحزب الليبرالي.