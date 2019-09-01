هندوراس تفتتح مكتبا دبلوماسيا لها في القدس

تل أبيب - (د ب أ):

افتتحت هندوراس اليوم الأحد، مكتبا دبلوماسيا في القدس، وهي خطوة احتفل بها الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان هيرنانديز ذكر في وقت سابق أن المكتب سيكون بمثابة "امتداد" لسفارة هندوراس،ويمثل خطوة أولى نحو النقل الكامل للسفارة إلى القدس، كما أكدت وزارة الخارجية في هندوراس في بيان أشار أيضا إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل.

وتقع سفارة هندوراس حاليا في مدينة ريشون لاتسيون بالقرب من تل أبيب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نقل في شهر مايو الماضي سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس.

وانتقدت أطراف عديدة في المجتمع الدولي كلتا الخطوتين بشدة، ولا يعتبر المجتمع الدولي وضع القدس مستقرًا إلى حين أن يتم الانتهاء من محادثات السلام مع الفلسطينيين. وتزعم إسرائيل أن المدينة بأكملها عاصمة لها، بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

كانت جواتيمالا أول دولة تتبع الولايات المتحدة في نقل سفارتها.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس الأول الجمعة، عزم حكومته رفع شكوى ضد هندوراس لدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على خلفية قرارها فتح بعثة دبلوماسية لها لدى إسرائيل في مدينة القدس لـ"مخالفتها قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين وتمنع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل البعثات الدبلوماسية إليها".