الشرطة الأمريكية: منفذ حادث تكساس رجل أبيض في منتصف الثلاثينيات

واشنطن - أ ش أ

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، أن منفذ حادث إطلاق النار في مدينتي ميدلاند وأوديسا - غربي ولاية "تكساس" "رجل أبيض يبلغ منتصف الثلاثينيات من العمر.

وأضافت الشرطة - في بيان لها - بثته قناة "الحرة" الأمريكية أنها لم تتمكن من كشف هوية مطلق النار أو أسباب إقدامه على ذلك .

وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة "ميدلاند" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدينتي: "ميدلاند " و"أوديسا" الأمريكيتين إلى خمسة قتلى ، بينهم منفذ الحادث ، وإصابة واحد وعشرين آخرين بجراح .

وأعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تطورات الحادث .