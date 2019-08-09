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    الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني ويطالبون بحل أحزاب "بوتفليقه"

    03:28 م الجمعة 09 أغسطس 2019
    الجزائريون يلوّحون بالعصيان المدني ويطالبون بحل أحزاب "بوتفليقه"

    احتجاجات الجزائر

    الجزائر- (د ب أ):

    خرج اليوم الجمعة عشرات الآلاف من الجزائريين لمواصلة حراكهم الذي بدأوه منذ 25 أسبوعا مؤكّدين على موقفهم المتمسّك بالتّغيير الجذري والكامل لبقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة،و مجدّدين مطالبهم برحيل رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي.

    و"العصيان المدني قادم" وهو ما رفعه المحتجّون الجمعة الماضية وجدّدوه هذه الجمعة، معبّرين عن استيائهم من غلق الطرقات الموصلة لقلب العاصمة لعدم السّماح للمتظاهرين القاطنين بالمناطق المجاورة من الوصول للمسيرة.

    ورفض المتظاهرون اليوم الجمعة ما وصفوه بـ"الحوار مع السّلطة"، مبدين ترحيبهم بـ"الانتخابات الرئاسية بشرط ألا يكون بقايا رجالات بوتفليقة طرفا فيها ولا جزءا منها".

    ويطالب المحتجون من انطلاق حراكهم في 22 فبراير الماضي بتطهير الجزائر من رموز نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.

    احتجاجات الجزائر الجزائر العصيان المدني عبد العزيز بوتفليقة

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