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    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بالقدس

    06:38 م الخميس 08 أغسطس 2019
    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا من منزله بالقدس

    الاحتلال الإسرائيلي

    رام الله - (أ ش أ)

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الخميس/ طفلا فلسطينيا بعد تحطيم باب منزله في بلدة العيسوية، بمدينة القدس المحتلة.

    وأوضح محمد أبو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، بعد تفجير باب منزله باستخدام أجهزة خاصة، وقامت باعتقال الطفل صالح وائل أبو هدوان 13 عاما.

    وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الفاخوري، دون وجود أحد من والدي الطفل، بينما كان الأطفال وحدهم داخل المنزل، الأمر الذي أدى إلى إصابتهم بخوف شديد، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الطفل بسيارة القوات الخاصة للمركز.

    وأوضحت رزان الجعبة محامية مركز معلومات وادي حلوة أن شرطة الاحتلال حولت الطفل لمركز شرطة "شارع صلاح الدين" بحجة إلقاء الحجارة.

    هذا المحتوى من

    الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة فلسطين عائلة الفاخوري

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