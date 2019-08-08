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    الرئاسة الأفغانية: طالبان هي العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في البلاد

    09:20 ص الخميس 08 أغسطس 2019
    الرئاسة الأفغانية: طالبان هي العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام في البلاد

    حركة طالبان

    كابول - (أ ش أ):

    قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، إن البلاد تجابه تنظيما "له عداوة واضحة" مع شعب أفغانستان.

    ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس عن صديقي قوله - خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كابول - إن حركة طالبان هي العقبة الرئيسية في وجه عملية السلام.

    وأكد صديقي ضرورة أن تنبذ طالبان العنف على الفور وتستغل الفرصة السانحة لتحقيق السلام، مضيفا أنه ما من خيار أخر أمامهم سوى إنهاء الحرب إذ ينبغي عليهم الخضوع لمطالب الشعب.

    وأدلى المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية بهذه التصريحات رداً على انفجار سيارة مفخخة في كابول أمس بالقرب من مركز الشرطة وأسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

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    صديق صديقي الرئاسة الأفغانية حركة طالبان

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