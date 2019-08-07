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إخلاء صحيفة أمريكية بعد تقارير بوجود مسلح في المبنى (فيديو)

08:40 م الأربعاء 07 أغسطس 2019
إخلاء صحيفة أمريكية بعد تقارير بوجود مسلح في المبنى (فيديو)

الشرطة الأمريكية

القاهرة – مصراوي:

أخلت شرطة فيرفاكس في بلدية ماكلين، بولاية فيرجينيا الأمريكية، صحيفة "يو إس إيه توداي"، بعد ورود تقارير تفيد بوجود مسلح في مبنى الصحيفة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أوضحت الشرطة الأمريكية أن البلاغ كان كاذبًا، ولم يعثر على أي دليل على أعمال عنف أو إصابات حتى اللحظة، فضلًا عن عدم العثور على أي مسلح داخل مبنى الصحيفة.

وقالت أليكس باتشيك، إحدى الصحفيات بمؤسسة "يو إي إيه توداي"، إنه تم تبليغهم من قبل الشرطة بضرورة إخلاء الصحيفة بسرعة قصوى، نظرًا لتقارير تفيد بوجود مسلح في مبنى الجريدة.

ويأتي ذلك بعد أيام من حادثي إطلاق نار دمويين في ولايتي أوهايو وتكساس، اللذين أسفرا عن مقتل 31 شخصًا وإصابة العشرات بجروح.

الشرطة الأمريكية مؤسسة يو إي إيه توداي إطلاق نار

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