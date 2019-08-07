وزير الدفاع الأمريكي يحث اليابان على التفكير في الانضمام إلى تحالف مضيق هرمز

طوكيو - (أ ش أ):

حث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير اليابان على التفكير في المشاركة في تحالف لحماية الملاحة في مضيق هرمز في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن للحصول على الدعم لجهودها في مواجهة الأنشطة الإيرانية في الممر البحري الاستراتيجي.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن إسبير قوله للصحفيين وهو في طريقه إلى طوكيو حيث يلتقي برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الدفاع تاكيشي إويا."أي دولة لها مصلحة في حرية الملاحة والتجارة يجب أن تفكر حقا في المشاركة في هذا النوع من التحالف، أعتقد أنه شيء يجب على اليابانيين التفكير فيه بقوة، سأناقش هذا معهم".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني أمس الثلاثاء إنه سيقرر الدور الذي يمكن أن تلعبه بلاده على أساس عدة اعتبارات بما في ذلك العلاقات مع كل من واشنطن وطهران.