المحكمة العليا بالبرازيل ترفض طلبا تركيا بتسليم معارض لأردوغان

برازيليا - (أ ش أ):

رفضت المحكمة العليا في البرازيل طلبا من تركيا بتسليم معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.

وقال القاضي إديسون فاتشين، في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم 5 أعضاء، "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاض مستقل".

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن مكتب كبير المدعين العموميين في البرازيل طالب المحكمة بعدم تسليم علي سيباحي، الذي يعيش في البلاد منذ 12 عاما، وقال إنه لا توجد أدلة لديه على ارتكاب حركة "الخدمة "أعمالا إرهابية.

يذكر أن على سيباحي رجل أعمال يمتلك مطاعم في ساو باولو وهو عضو في حركة الخدمة، التابعة للداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والتي تعتبرها حكومة أردوغان "منظمة إرهابية".