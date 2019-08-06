وزير الدفاع الياباني: صواريخ كوريا الشمالية لم تصل إلينا لكنها تشكل تهديدات خطيرة

طوكيو - (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا، اليوم الثلاثاء، إن عمليات اطلاق كوريا الشمالية للصورايخ تشكل "تهديدات خطيرة لبلدنا".

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن تاكيشي قوله للصحفيين في طوكيو: "إن المقذوفات لم تصل إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التي تبلغ مساحتها 200 ميل بحري أو البحر الإقليمي أو البر".

وأشار مصدر حكومي ياباني إلى أن المقذوفات قد تكون صواريخ باليستية قصيرة المدى، المحظورة على كوريا الشمالية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت كوريا الشمالية مقذوفات مجهولة الهوية قبالة ساحلها الغربي مرتين، في رابع إطلاق من نوعه في أقل من أسبوعين.

وأدان متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، التدريبات العسكرية المشتركة الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "لمحاكاة هجوم مفاجئ وقائي" على بيونج يانج ، وقال إن بلاده قد تجبر على "البحث عن مسار جديد".