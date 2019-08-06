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    بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي "ثروة داعش"

    09:49 ص الثلاثاء 06 أغسطس 2019
    بالأرقام.. الأمم المتحدة تكشف إجمالي "ثروة داعش"

    أنطونيو جوتيريش

    القاهرة- (مصراوي):

    قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في تقرير إن تنظيم داعش الإرهابي يمتلك مبالغ تصل إلى 300 مليون دولار، بعد فقدان ما يسمى "دولة الخلافة" في العراق وسوريا، مع عدم وجود مطالب مالية للسيطرة على أراض والسكان"، بحسب "سكاي نيوز".

    وذكر في التقرير، الذي قدم إلى مجلس الأمن حول التهديد الذي يمثله التنظيم أمس الاثنين، أن انخفاض وتيرة الهجمات التي يشنها التنظيم المسلح "قد يكون مؤقتاً".

    وأضاف أنه يعتقد أن التنظيم قادر على توجيه هذه الأموال لدعم "أعمال إرهابية" داخل العراق وسوريا وفي الخارج باستخدام خدمات مثل شركات غير رسمية لتحويل الأموال.

    كما يشجع التنظيم على زيادة الاكتفاء الذاتي المالي عبر شبكة من المؤيدين والجماعات التابعة له في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

    الإرهاب الأمم المتحدة العراق سوريا أنطونيو جوتيريش

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