السعودية تدعو الأطراف السودانية تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال

الرياض - (د ب أ)

جددت المملكة العربية السعودية دعوتها للأطراف السودانية لضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال والمضي إلى بر الأمان .

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ليل الأربعاء/الخميس أن "وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اجرى اتصالا هاتفيا مع كل من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع القائد الأول محمد حمدان دقلو (حمدتي)".

وأضافت "واس" أنه جرى "خلال الاتصالين مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب السوداني".

وأكد وزير الخارجية السعودي للأطراف السودانيه "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة"، مشددا على "ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان".