مسؤول أمريكي: "تقدم ممتاز" في محادثات الدوحة مع طالبان

كابول - (د ب أ)

قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة وحركة طالبان حققتا "تقدما ممتازا" في الجولة الأخيرة من المحادثات التي استؤنفت خلال عطلة نهاية الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد في سلسلة تغريدات على موقع تويتر اليوم الاثنين إنه على الرغم من أنه سيتوجه إلى الهند لعقد لقاءات محددة مسبقا، فإن فرق التفاوض من الجانبين ستواصل "مناقشة التفاصيل الفنية وكذلك الخطوات والآليات المطلوبة للتنفيذ الناجح للاتفاق الذي يتكون من أربعة أجزاء".

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما في الأيام الأخيرة بإمكانية إبرام اتفاق.

وقال متحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة على موقع تويتر يوم السبت إنه إذا تم إبرام اتفاق بين الجانبين "ستخرج كل القوات الأجنبية من أفغانستان في الإطار الزمني المحدد".

وقال المتحدث سهيل شاهين إنه سيتم فتح طريق المحادثات مع "الأطراف الأفغانية" أيضا. وكانت طالبان قد رفضت حتى الآن التحدث مع الحكومة الأفغانية التي تصفها بأنها "نظام دمية".