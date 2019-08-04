أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم تكساس اتفاق السودان تنسيق الجامعات الحج 2019 عيد الأضحى الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

العراق: لا علاقة لنا بناقلة النفط التي تحتجزها إيران

11:00 م الأحد 04 أغسطس 2019
العراق: لا علاقة لنا بناقلة النفط التي تحتجزها إيران

وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم ليست عراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن الوزارة تعمل على تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً.

ولفت إلى أن الناقلة المحتجزة تعد من الناقلات الصغيرة، التي لا تتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية.

وأضاف جهاد إن الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله "ناقلة النفط التي احتجزت يوم الأربعاء لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية".

وزارة النفط العراقية إيران العراق النفط الحرس الثوري الإيراني

الخبر التالى:

مفاجأة في حادث إطلاق النار بأوهايو الأمريكية: المهاجم قتل شقيقته الصغرى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان