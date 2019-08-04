العراق: لا علاقة لنا بناقلة النفط التي تحتجزها إيران

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة النفط العراقية، الأحد، إن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم ليست عراقية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، إن الوزارة تعمل على تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية المعلنة، وفق السياقات والآليات والضوابط المتعارف عليها عالمياً.

ولفت إلى أن الناقلة المحتجزة تعد من الناقلات الصغيرة، التي لا تتعامل بها وزارة النفط في عملية تسويق النفط والمنتجات النفطية.

وأضاف جهاد إن الجهات المعنية تقوم بجمع المعلومات عن الناقلة المحتجزة.

وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن ناقلة النفط التي احتجزها الحرس الثوري في الخليج لتهريبها الوقود هي سفينة عراقية.

ونقلت الوكالة الرسمية عن الحرس الثوري الإيراني قوله "ناقلة النفط التي احتجزت يوم الأربعاء لتهريبها الوقود الإيراني إلى دول أخرى كانت سفينة عراقية".