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    اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتنكيل بأسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم إداريا

    02:15 م الأحد 04 أغسطس 2019
    اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتنكيل بأسرى مضربين عن الطعام ضد اعتقالهم إداريا

    السجون الإسرائيلية

    رام الله - (د ب أ):

    اتهم نادي الأسير الفلسطيني السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد بتعمد التنكيل بأسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ فترات متفاوتة ضد اعتقالهم إداريا.

    وقال نادي الأسير، وهو "منظمة غير حكومية"، في بيان صحفي، إن إدارة السجون الإسرائيلية "تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين بعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، ووضعهم على مدرا الساعة تحت استفزازات السجانين لاسيما في محاولتهم عرض الطعام على المضربين".

    وأضاف البيان أن الأسرى المضربين "يتعرضون لعمليات نقل مستمرة في رحلة عذاب إضافية في محاولة مستمرة لكسر معركتهم ضد سياسة الاعتقال الإداري."

    وأشار البيان إلى أنه "حتى اليوم لا توجد حوارات جدية يمكن أن تُفضي إلى تحقيق هدف الأسرى المضربين والمتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري".

    وبحسب نادي الأسير، يواصل ثمانية أسرى فلسطينيين إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم ثلاثة مضربون منذ 35 يوماً "وسط ظروف صحية واعتقالية صعبة".

    وأعلن أن 40 أسيراً في سجن "النقب الصحراوي" سيشرعون يوم غد الاثنين في إضراب إسنادي جديد مع الأسرى المضربين، وذلك بعد أن أنهت الدفعة الأولى من البرنامج الإسنادي إضرابها والتي ضمت 20 أسيراً جميعهم من الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أضربوا يوم الأربعاء الماضي).

    وتعتقل إسرائيل زهاء 5 ألاف و500 أسير بينهم نحو 500 على بند الاعتقال الإداري الذي يتيح تمديد اعتقال الأسرى بشكل مفتوح دون توجيه تهمة محددة.

    السجون الإسرائيلية إسرائيل مضربين عن الطعام نادي الأسير الفلسطيني

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