أبزر التصريحات في 24 ساعة: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

القاهرة – مصراوي:

أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.