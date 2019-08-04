أبزر التصريحات في 24 ساعة: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته
القاهرة – مصراوي:
أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.
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البرهان: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته
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