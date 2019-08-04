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    أبزر التصريحات في 24 ساعة: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

    01:30 ص الأحد 04 أغسطس 2019
    أبزر التصريحات في 24 ساعة: أبواب السودان الآن مشرّعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته

    ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان بالاتفاق مع قوى الحرية والتغيير، مؤكدا أن اتفاق انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

    أسماء الأسد سوريا ترامب أمريكا إطلاق النار تكساس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان

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