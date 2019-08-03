الشرطة الروسية تعتقل 600 متظاهر خلال تجمع حاشد للمعارضة بوسط موسكو

موسكو - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الروسية، اليوم السبت، عن اعتقال نحو 600 شخص بسبب "عدة انتهاكات للقانون" خلال مسيرة غير مصرح بها للمعارضة في وسط موسكو.

وجاء في بيان للشرطة أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم يمثلون 40% من إجمالي ما يقدر بـ 1500 شخص شاركوا في المسيرة.

يأتي هذا فيما ذكرت جماعة "أو في دي – إنفو" للمراقبة والرصد المستقلة أن عدد من تم اعتقالهم بلغ 685 شخصًا.