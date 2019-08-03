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    ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "الشعيرات" السوري إلى 20 قتيلُا

    05:35 م السبت 03 أغسطس 2019
    ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار "الشعيرات" السوري إلى 20 قتيلُا

    أرشيفية

    دمشق - (أ ش أ):

    ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار وقع في مطار (الشعيرات) العسكري بريف حمص الشرقي وسط البلاد إلى 20 قتيلا، بينهم ضباط.

    ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن الانفجار نجم عن خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

    وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن - في وقت سابق اليوم - عن مقتل 12 عنصرا من قوات النظام في انفجار مطار الشعيرات العسكري.

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    مطار الشعيرات انفجار الشعيرات ريف حمص سوريا

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