الصين: وفاة 2118 شخصا بسبب الأمراض المعدية في يونيو الماضي

بكين – (أ ش أ):

أعلنت لجنة الدولة الصينية للصحة وفاة 2118 شخصا بسبب الأمراض المعدية في البلاد خلال شهر يونيو الماضي.

وذكرت اللجنة –في بيان اليوم- أنه تم تسجيل 964457 حالة إصابة بالأمراض المعدية في الصين خلال يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه تم الإبلاغ عن حالة إصابة واحدة بالكوليرا، ولم يبلغ عن أي حالة إصابة بالطاعون، فيما لم ينتج عن هذين المرضين، المصنفين ضمن "الفئة إيه" وهي الأخطر في تصنيف قانون الوقاية من الأمراض المعدية وعلاجها بالصين، أية حالات وفيات.

وأضافت أنه تم تصنيف 319934 حالة على أنها أمراض معدية من "الفئة بي" خلال الشهر المذكور، ما أسفر عن 2105 وفيات، حيث مثلت أمراض التهاب الكبد الفيروسي والسل والزهري والدوسنتاريا والحمى القرمزية 91% من هذه الحالات.

وأشارت إلى أن أمراض "الفئة سي" تسببت في وفاة 13 شخصا في يونيو، وكانت أمراض الحمى القلاعية والإنفلونزا والإسهال المعدي هي الأكثر انتشارا في هذه الفئة بنسبة 92% من الحالات.