أبرز التصريحات في 24 ساعة: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاق سنغافورة

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التجارب الصاروخية التي أطلقتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لم تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" في سنغافورة في شهر يونيو 2018، إلا أنها انتهكت عقوبات الأمم المتحدة.