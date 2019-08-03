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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاق سنغافورة

    02:00 ص السبت 03 أغسطس 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: تجارب كوريا الشمالية الصاروخية لا تنتهك اتفاق سنغافورة

    دونالد ترامب

    القاهرة – مصراوي:

    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن التجارب الصاروخية التي أطلقتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع لم تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج أون" في سنغافورة في شهر يونيو 2018، إلا أنها انتهكت عقوبات الأمم المتحدة.

    دونالد ترامب كوريا الشمالية سنغافورة روسيا الإمارات

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