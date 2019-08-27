مقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع العراق

طهران- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بمقتل عنصر من الحرس الثوري الإيراني في "اعتداء إرهابي" قرب الحدود مع العراق.

وأوضحت الوكالة أن أحد عناصر الحرس الثوري لقي حتفه في هجوم بمدينة بيرانشهر الحدودية، بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غربي إيران.

ولم تذكر الوكالة أية تفاصيل بشأن منفذي الهجوم أو طبيعته.

وقال مقر "عمليات حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري، في بيان، إنه "سيأخذ الثأر من الجناة"، وإن "مثل هذه الأعمال العمياء والجبانة لن تؤثر على مسيرة الثورة الإسلامية وإنما ستوحد الشعب الإيراني".