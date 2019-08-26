بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال قطاع غزة

غزة- (أ ش أ):

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، النار صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين شمال غرب قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين في قطاع غزة في بيان صحفي إن زوارق الاحتلال فتحت نيران الرشاشات تجاه مراكب الصيادين العاملة على بعد 3 أميال غرب منطقة السودانية شمال قطاع غزة، مضيفة أن إطلاق النار لم يؤد إلى وقوع إصابات.

وتنفذ الزوارق الحربية الإسرائيلية اعتداءات متواصلة على الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة.

ويعاني قطاع الصيد البحري في القطاع من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية الإجرامية المستمرة والتي تتمثل بإطلاق النار واعتقال الصيادين ومصادرة مراكبهم، بالإضافة إلى عدم التزام الاحتلال بالاتفاقيات المعقودة مع الفلسطينيين؛ إذ تفرض بالقوة حدودا غير ثابتة؛ فتتراجع عن المساحات التي سمحت بها.

وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى نقص قطع غيار مراكب الصيادين، ما تسبب في توقف عدد من المراكب عن العمل.

ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005 إلا أن الاحتلال لازال يحاصر القطاع بشكل كامل برا وبحرا وجوا ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.