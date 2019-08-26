حول العالم في 24 ساعة: اتهام بالاغتصاب الجماعي ضد حفيد مؤسس الإخوان

القاهرة – مصراوي:

شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها مواجهة الأكاديمي طارق رمضان دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرّب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة و"أوروبا-1".