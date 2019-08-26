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    حول العالم في 24 ساعة: اتهام بالاغتصاب الجماعي ضد حفيد مؤسس الإخوان

    01:30 ص الإثنين 26 أغسطس 2019
    حول العالم في 24 ساعة: اتهام بالاغتصاب الجماعي ضد حفيد مؤسس الإخوان

    طارق رمضان

    القاهرة – مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها مواجهة الأكاديمي طارق رمضان دعوى جديدة تتهمه باغتصاب جماعي، تعود وقائعها إلى عام 2014، وذلك بحسب مصدر مقرّب من الملف ومعلومات نشرتها صحيفة "جورنال دو ديمانش" وإذاعة و"أوروبا-1".

    طارق رمضان الإخوان الاحتلال الإسرائيلي الجيش التركي الجيش الليبي إيمانويل ماكرون

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