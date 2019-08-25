استقالة 5 جنرالات في الجيش التركي احتجاجًا على قرارات مجلس الشوري العسكري

القاهرة – مصراوي:

أفادت وسائل إعلام تركية، باستقالة خمسة جنرالات في الجيش التركي بينهم مسؤولون عن نقاط المراقبة في إدلب، احتجاجًا على قرارات مجلس الشورى العسكري برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية، أن الجنرالات انتقدوا قرارات المجلس بخصوص الترقيات والتعيينات في المناصب القيادية للجيش.

ويرأس أردوغان مجلس الشورى العسكري، الذي اجتمع بأعضائه منذ أيام لمناقشة تطور الأوضاع في أكثر من جهة على الصعيد الدولي.