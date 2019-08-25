وسط هروب وهلع المستوطنين.. إطلاق 3 صواريخ من غزة نحو دولة الاحتلال (فيديو)

القاهرة – مصراوي:

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف، وتبع ذلك سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات سديروت وشاعر هنيغف.

وظهر مستوطنون في مقاطع فيديو في حالة رعب وهلع شديد بعد دوي الصافرات وسماع أصوات الانفجارات.

وظهر في مقاطع أخرى صواريخ في سماء المستوطنات المحاذية لغزة، لما يبدو أنها محاولات من منظومة القبة الحديدة إسقاط الصواريخ.

תחנת מד"א בשדרות לפני זמן קצר.

כואב הלב לראות כך את הנערות והנערים... pic.twitter.com/13UrEUy3zd — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 25, 2019

תחנת מד"א בשדרות לפני זמן קצר.

כואב הלב לראות כך את הנערות והנערים... pic.twitter.com/13UrEUy3zd — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) August 25, 2019

המתיחות בדרום: תיעוד יירוט הרקטות שנורו מרצועת עזה @bokeralmog



(צילום: חדשות מבזקי רעם בטלגרם) pic.twitter.com/zGFMtoKhut — חדשות 13 (@newsisrael13) August 25, 2019