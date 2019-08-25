مظاهرة للروهينجا ببنجلاديش لإحياء الذكرى الثانية لفرارهم من ميانمار

داكا - أ ش أ

نظم عشرات الآلاف من مسلمي الروهينجا في بنجلاديش، اليوم الأحد، تظاهرة لإحياء الذكرى الثانية لفرارهم من ميانمار بعد تصاعد أعمال العنف ضدهم في 2017، وحددوا بعض المطالب قبل موافقتهم على العودة منها منحهم المواطنة في ميانمار.

ونقت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية عن مسعود حسين رئيس شرطة مدينة كوكس بازار التي تستضيف مخيمات الروهينجا ببنجلاديش، قوله إن 50 ألف لاجئ على الأقل تظاهروا بشكل سلمي لساعات داخل المخيمات .. مؤكدا أن الوضع كان تحت السيطرة حتى انتهاء التظاهرة.

وتأتي التظاهرة بعد أيام من محاولة بنجلاديش بمساعدة الأمم المتحدة، إعادة 3450 من لاجئي الروهينجا إلى ميانمار والذين رفضوا العودة خوفا على أمنهم، إلا أنها فشلت للمرة الثانية بعد محاولتها في نوفمبر الماضي.