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العفو الدولية ونشطاء بيئيون يضغطون على ماكرون قبل قمة مجموعة السبع

03:55 م الجمعة 23 أغسطس 2019
العفو الدولية ونشطاء بيئيون يضغطون على ماكرون قبل قمة مجموعة السبع

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس- (د ب أ):

تطالب منظمات معنية بالحفاظ على البيئة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضمان أن تتخذ قمة مجموعة السبع التي تنطلق غدا في بياريتز خطوات ملموسة لحماية البيئة.

وقالت شبكة العمل المناخي في فرنسا ومنظمة أوكسفام، إنهما ستقاطعان القمة بعد أن رفض المنظمون الفرنسيون في البداية وصول المنظمات غير الحكومية إلى المركز الإعلامي الذي يتمركز به الصحفيون الذين يغطون القمة.

واعتمدت السلطات الفرنسية إلى الآن 30 ممثلا للمنظمات غير الحكومية لحضور القمة ووافقت على السماح لهم بالدخول إلى المركز الصحفي، لكن شبكة العمل المناخي قالت إن موقفهم "اصبح ضعيفا وأعاق" عمل المنظمات غير الحكومية.

إيمانويل ماكرون فرنسا قمة مجموعة السبع باريس منظمة العفو الدولية

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