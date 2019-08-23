اجتماع بين حزب خمس نجوم والديمقراطيين لبحث تشكيل ائتلاف حكومي في إيطاليا

روما- (د ب أ):

من المقرر أن يُعقد أول اجتماع تفاوضي اليوم الجمعة بين الطرفين اللذين يحاولان تشكيل حكومة جديدة في إيطاليا لاقصاء الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني من السلطة.

وفقا لاستطلاعات الرأي ، يعتبر الاتفاق بين حزب حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي هو البديل الوحيد للحيولةدون إجراء انتخابات مبكرة سيفوز بها حزب الرابطة بزعامة سالفيني بشكل مريح.

في وقت متأخر من يوم الخميس ، قال زعيم الحزب الديمقراطي نيكولا زينجاريتي ، "يمكننا بالتأكيد البدء في العمل" على قائمة من 10 نقاط من أولويات الحكومة التي اقترحها زعيم حزب خمس نجوم لويجي دي مايو.

وقال دي مايو لصحيفة كورييري ديلا سيرا الصادرة اليوم الجمعة إن "النقطة الأولى" يجب أن تكون الموافقة على مشروع إصلاح دستوري من شأنه أن يقلل عدد المشرعين الإيطاليين.

ويرى حزب خمس نجوم ، حزب الاحتجاج الذي صنع اسمًا لأول مرة لنفسه من خلال إدانة المؤسسات السياسية الإيطالية على أنها منتفخة وفاسدة ، أن الإصلاح ضروري.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (انسا) ، فقد قررت شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي وحزب خمس نجوم ،ليس من بينهم دي مايو وزينجاريتي ، عقد اجتماع في الساعة الثانية بعد الظهر.

والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا هو الحكم في الأزمة السياسية،و عليه أن يقرر ما إذا كان سيعين حكومة جديدة أو يحل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات.

وأمس الخميس ،وبعد جولة أولى من المشاورات مع الزعماء السياسيين ، قال إنه سيعقد جولة ثانية يوم الثلاثاء المقبل ، وبعد ذلك "سوف يتوصل إلى استنتاجات ويتخذ القرارات اللازمة".

وأنهى سالفيني تحالفه الذي استمر لمدة 14 شهرًا مع حزب خمس نجوم في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن في محاولة لمنع تشكيل تحالف بين حزب خمس نجوم والحزب الديمقراطي ، اقترح العودة إلى التحالف مع شريكه السابق حزب خمس نجوم.