"الشرق الأوسط" توضح تفاصيل اختفاء سائحة سعودية في تركيا

القاهرة – مصراوي:

أفادت مصادر سعودية، باختفاء سائحة سعودية في تركيا، في ظل تكهنات بأنها ربما تعرضت للخطف.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"الشرق الأوسط"، أن اختفاء السائحة السعودية أدى إلى حدوث قلق بين السياح الخليجيين، خاصة وأن الحادث يأتي بعد أيام من تعرض شقيقين سعودين لاعتداء مسلح.

ولفتت المصادر إلى أن ما رصدته كاميرات المراقبة الأمنية يبين أن السائحة السعودية تعرضت "للاختطاف" أثناء تسوقها في أحد الشوارع التجارية بالقرب من مقر سكنها بعدما رش شخص على وجه السائحة السعودية مادة مجهولة، وفقدت وعيها حتى غابت عن الأنظار بصحبة المعتدي عليها، تاركة خلفها زوجها وأطفالها، الذين يقيمون في أحد فنادق إسطنبول في الجزء الأوروبي.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، تتابع القنصلية السعودية مع الجهات الأمنية التركية الحادث الذي تعرضت له السائحة التي كانت برفقة أسرتها للسياحة في تركيا، دون أن تتضح أي تطورات عن مكان المخطوفة أو خاطفيها.

ويأتي حادث الاختفاء قبل أيام من تعرض شقيقين سعوديين لاعتداء مسلح السبت الماضي، أثناء سياحتهما في تركيا، نتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، فيما أطلقت السفارة السعودية تحذيرها السادس بـ"أخذ الحيطة والحذر".