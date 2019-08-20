الشرطة السويدية تحقق بشأن تفجير دمر مستودعا للشرطة

ستوكهولم- (د ب أ):

قالت الشرطة السويدية اليوم الثلاثاء إن انفجارا في مدينة لينكوبينج أدى إلى تدمير مبنى مستودع للشرطة قد وقع بينما كان خبراء متفجرات يعملون على تدمير عبوة مشبوهة.

ولم يصب أحد في الانفجار الذي وقع منتصف الليل تقريبا (2200 الاثنين بتوقيت جرينتش).

وكانت الشرطة قد قامت في وقت سابق أمس الاثنين بإخلاء منطقة حول مركز الشرطة بعد اكتشاف جسم مشبوه في المبنى المستخدم لتخزين البضائع المسروقة.

ولم تؤكد الشرطة تقارير وسائل الإعلام عن اكتشاف المتفجرات في مقعد دراجة مسروقة كانت على وشك إعادتها إلى مالكها أمس الاثنين.

وأمر خبراء المتفجرات بالإخلاء الجزئي لمبنى الشرطة ودار رعاية قريب، وبدأوا الاستعدادات لتدمير العبوة في انفجار محكوم.

وقال متحدث باسم الشرطة للراديو السويدي عن الانفجار: "لم يمض الأمر زفقا للخطة بالكامل، لكننا اتخذنا الاحتياطات اللازمة".

وشهدت لينكوبينج، التي تبعد نحو 175 كيلومترا جنوب غرب ستوكهولم، في يونيو انفجارا قويا أدى إلى تحطيم النوافذ وإلحاق أضرار بالعديد من المباني، و إصابة نحو 20 شخصا بجروح طفيفة. وتم نقل عدد قليل من الأشخاص لفترة وجيزة إلى المستشفى.

وقالت شرطة لينكوبينج إنه لا توجد صلة حتى الآن بين الحادثين.