أكثر الكلمات إنتشاراً

مؤتمر الشباب الحج 2019 فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

الأردن يدين الهجمات الإرهابية في اليمن

08:29 م الجمعة 02 أغسطس 2019
الأردن يدين الهجمات الإرهابية في اليمن

أرشيفية

عمان - (أ ش أ):

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في محافظة صعدة في اليمن والهجومين اللذين استهدفا معسكرًا للقوات الحكومية خلال عرض عسكري في عدن ما أودى بحياة أكثر من 40 شخصًا وجرح العشرات.

وعبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة - حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - عن خالص التعازي وصادق المواساة بالضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة.

هذا المحتوى من

هجوم ارهابي اليمن صعدة الأردن

الخبر التالى:

التحالف: لا صحة لما يروجه الحوثيين حول سيطرتهم على مواقع سعودية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان