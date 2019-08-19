الأمير البريطاني أندرو ينفي تورطه في فضيحة "إبستاين"

لندن- (د ب أ):

نفى الأمير البريطاني أندرو أن يكون متورطا بأية صورة في الجرائم الجنسية المشتبه بتورط الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين فيها.

وكان إبستاين توفي في زنزانته في سجن في نيويورك في العاشر من أغسطس الجاري فيما أكدت السلطات أنه انتحار.

وكان من المقرر أن يمثل إبستاين أمام القضاء في تهم بالإتجار الجنسي بأطفال.

وأفاد قصر باكنجهام في بيان، صدر الليلة الماضية، بأن "دوق يورك (أندرو) منزعج من التقارير التي تم تداولها مؤخرا بشأن جرائم جيفري إبستاين المزعومة".

وأضاف البيان أن :"سموه يأسف لاستغلال أي إنسان، وأي تلميح إلى أنه يتغاضى عن مثل هذا السلوك أو يشارك فيه أو يشجع عليه هو أمر بغيض".

وجاء البيان بعدما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو قالت إنه لأندرو عام 2010 خلال تواجده في مبنى مملوك لإبستاين وهو يلوح لشابة صغيرة.

وكان إبستاين أقر أمام محكمة في فلوريدا عام 2008 بالتورط في اتهامات تتعلق باستغلال الأطفال في الدعارة، وصدر بحقه حكم بالسجن.

ولاحقا تم اتهامه باستغلال أكثر من 20 سيدة، قالت إحداهن إنه تم إجبارها على ممارسة الجنس مع أندرو عدة مرات.

ونفى قصر باكنجهام الاتهامات الموجهة للأمير.

وكان تم توقيف إبستاين الشهر الماضي في أحد المطارات بعد عودته من فرنسا.