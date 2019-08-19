مستشار الحريري: على حزب الله ألا يعطي الذرائع لفرض عقوبات على لبنان

بيروت – (أ ش أ):

أكد الدكتور عمار حوري مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن حزب الله يجب ألا يعطي الذرائع للولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لفرض عقوبات على لبنان، لا سيما وأن الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد لم تعد تتحمل.

وقال حوري - في تصريح لإذاعة صوت لبنان اليوم- إن هناك نظرة أمريكية عدائية تجاه حزب الله، وأن هذا الأمر واضح وجلي ولا يحتاج إلى صدور تصريحات رسمية، ومن ثم فإن الحزب ينبغي عليه ألا يقدم على تصرفات تؤدي إلى مزيد من العقوبات والتعقيدات بحق لبنان.

وتطرق حوري إلى نتائج زيارة الحريري الحالية إلى واشنطن، مؤكدا أنها أظهرت دعما أمريكيا متجددا للحكومة اللبنانية، والتشديد على الحفاظ على استقرار لبنان، والثناء على أداء مصرف لبنان (البنك المركزي) وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة العسكرية على نحو من شأنه دعم أمن البلاد، لافتا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني متواصلة بشكل جيد.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية أكدت بشكل أو بآخر رعايتها للتوصل إلى حل بين لبنان وإسرائيل في ملف الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها، وأن تقوم بدور الوسيط في هذا الملف.

واعتبر مستشار رئيس الحكومة اللبنانية أن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى لبنان نظرة إيجابية ويحرص على دعمه، وهو الأمر الذي يقتضي أن يبادر اللبنانيون بالحفاظ على أنفسهم، وأن يتعالى الجميع على المناكفات السياسية والمصالح الصغيرة والضيقة، خاصة وأن البلاد وصلت إلى "الخطوط الحمر" في الاقتصاد والمال ولا سيما في ظل التعقيدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والوضعين الإقليمي والداخلي.

وأضاف: "الخيارات أمامنا أصبحت معدومة، ولا سبيل إلا أن ننكب باتجاه العمل لتجاوز العقبات والتأسيس لمرحلة جديدة، فاقتصادنا لم يعد يتحمل والنمو تقريبا صفر% والبنى التحتية متواضعة خاصة على صعيد الكهرباء والمياه، ومن ثم فعلينا أن نستفيد من تعاطف المجتمع الدولي والقوى القادرة في العالم، وألا نعطي الذرائع، وأن نقدم في المقابل نموذجا أننا على طريق الإصلاح وإعادة بناء الدولة بشكل حقيقي".