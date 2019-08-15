أمريكا تمنع دخول رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش إلى أراضيها

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صباح الخميس، إن الولايات المتحدة منعت رئيس المخابرات السودانية السابق صلاح قوش وعائلته من دخول أراضيها بسبب تورطه في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في السودان.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إن واشنطن تواصل العمل على محاسبة المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع بومبيو القول إنه يدعم المطلب الشعبي في السودان بحكومة انتقالية مدنية تختلف عن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وخصوصا فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان التي انتهكها نظام البشير وأفراده مثل قوش وغيره، على حد تعبير بومبيو.

ومن المقرر أن يتم توقيع الوثيقة الدستورية في السودان يوم السبت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، على أن يتم حل المجلس في اليوم التالي وتشكيل مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية.