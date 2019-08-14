الصين تؤكد أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها

بكين - (أ ش أ)

أكدت الصين اليوم الأربعاء أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وتجنب اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة تعقيد الوضع هناك.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، تعليقا على الاتفاق التركي- الأمريكي حول "المنطقة الآمنة" بشمال سوريا، وإنشاء مركز تنسيق مشترك في هذه المنطقة، وإعلان وزارة الدفاع الأمريكية اتفاقها المبدئي مع الجانب التركي بشأن بناء مرافق أمنية في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

وقالت يينغ: "لقد أصدرت الحكومة السورية بيانا حول موقفها بهذا الشأن. وتعتقد الصين أنه يتعين احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وخلال الفترة الأخيرة، كان هناك زخم للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية السورية، وينبغي على الأطراف المعنية في المجتمع الدولي أن تعمل بشكل متضافر لتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى تسوية سياسية وتجنب إضافة عناصر تزيد من تعقيد الوضع في سوريا".