الهدوء يسود مطار هونج كونج بعد أمر قضائي ضد المتظاهرين

هونج كونج- (د ب أ):

انخفض عدد الأشخاص الذين يتظاهرون في مطار هونج كونج الدولي لأقل من 100، الأربعاء، وذلك نتيجة لحصول هيئة إدارة المطار على أمر قضائي ضد المتظاهرين.

ومع ذلك، استمر تطبيق إجراءات أمنية مشددة، حيث يُطلب من المسافرين على متن قطار سريع بالمطار إظهار برنامج رحلاتهم لكي يدخلوا صالات المطار، كما تواجد أفراد الشرطة في منطقة تسجيل المسافرين .

وكان المتظاهرون قد احتلوا مناطق بمطار هونج كونج الدولي لخمسة أيام متتالية حتى أمس الثلاثاء، مما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية واندلاع مشادات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.

وقام بعض المتظاهرين اليوم بتوزيع منشورات لسائحين يعتذرون فيها عن تأخير الرحلات الجوية وحدوث توترات بين المتظاهرين والمسافرين.

وقد وصف مكتب الاتصال الصيني في هونج كونج أفعال المتظاهرين الذين ضربوا اثنين من المواطنين الصينيين خلال بضعة ساعات، ومنعوا وصول المساعدات إليهما بأنها " لا تختلف عن فظائع الإرهابيين".

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت، أمس الثلاثاء، بعدما تم استدعاء الشرطة للمطار لإنقاذ ضابط متخفي وصحفي يعمل لصالح صحيفة جلوبال تايمز الصينية، بعدما هاجمهما المتظاهرون.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على خمسة متظاهرين لاتهامهم بالتجمع غير القانوني وحيازة أسلحة والاعتداء على الشرطة وخرق السلم.