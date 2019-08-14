اعتقال 5 أشخاص وإصابة شرطيين في تظاهرات بمطار هونج كونج

فكتوريا- (أ ش أ):

أعلنت الشرطة في هونج كونج اعتقال 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين من قوات الشرطة خلال احتجاجات، الثلاثاء، في مطار هونج كونج الدولي.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم عن بيان للشرطة في هونج كونج قوله إن الأخيرة أدانت أعمال المحتجين ووصفتها بأنها "أعمال راديكالية وعنيفة".

وأدانت الشرطة في هونج كونج - حسبما ذكرت (سي.إن.إن.) - قيام المحتجين بـ "اعتقال، ومضايقة، والاعتداء على زائر وصحفي مما ألحق بهما أذى بدنياً ونفسياً".

وقالت الشرطة إن الزائر "حوصر" واعتدى عليه من قِبل المحتجين في المطار الذين منعوا سيارات الإسعاف من تقديم المساعدات.

وتم الاعتداء على رجل آخر صيني يعمل كصحفي، نقله في وقت لاحق إلى خارج المطار عمال الإسعافات الأولية، حسبما ذكرت الشبكة.

وكانت حدة الاشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين في مطار هونج كونج قد تزايدت - في وقت سابق اليوم - بعد مشاركة مجموعات آخرين من المدنيين في الصدامات.

وشاهد الصحفيون قيام المحتجين باحتجاز أشخاص يُشتبه في تعاونهم سرياً مع قوات الشرطة كان من بينهم شخص رفض المتظاهرون تقديم الإسعافات الأولية الطبية له مما أدى لفقدانه الوعي.

وأفادت تقارير إخبارية اليوم بإلغاء كافة الرحلات في مطار هونج كونج لليوم الثاني بعد سيطرة المحتجين على صالات مطار هونج كونج الدولي. وقالت سلطات مطار هونج كونج في بيان إن جميع خدمات تسجيل الوصول للرحلات الجوية قد توقفت.

وأضاف بيان الشرطة أن "العمليات في مطار هونج كونج الدولي تعطلت بشكل خطير كنتيجة للتجمعات العامة في المطار اليوم"، مشيرة إلى أن شركات الطيران ستوفر ترتيبات للمسافرين الذين لم يكملوا عملية المغادرة ونصح الأشخاص بعدم الذهاب إلى المطار.

وكان مطار هونج كونج قد أعيد افتتاحه - في وقت سابق اليوم - وسط تحذيرات من أن تحركات الطيران ستظل متأثرة.

يذكر أن الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" قد أعلنت في وقت سابق، أن الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون وأن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتا طويلا.