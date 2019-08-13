مئات المحتجين يعودون مجددا إلى مطار هونج كونج

هونج كونج- (أ ف ب):

عاد مئات المحتجين المؤيدين للديمقراطية إلى مطار هونج كونج، الثلاثاء، غداة تظاهرة حاشدة تسببت في وقف حركة الملاحة في أحد أكبر مطارات العالم.

وبقي عدد قليل من المحتجين في المطار ليلا، واستؤنفت الرحلات في ساعة مبكرة الثلاثاء، وبعد الظهر عاد مئات المتظاهرين تلبية لدعوة لتظاهرة جديدة.

وارتدى المتظاهرون اللون الأسود الذي بات رمزا لحركة الاحتجاج التي انطلقت لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها تحولت إلى حركة مطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية.

وهتف المتظاهرون: "قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا عن الحرية"، فيما كان الركاب يحاولون الالتحاق برحلاتهم التي تم تغيير أو إرجاء مواعيدها.

وألغت السلطات جميع الرحلات المتبقية من وإلى المطار بعد ظهر الاثنين، بعد أن تدفق مئات المحتجين على المبنى.

واستؤنفت الرحلات صباح الثلاثاء لكن العدد الكبير للرحلات الملغاة يعني أن العديد من الرحلات المغادرة تم إرجاؤها أو إلغاؤها.