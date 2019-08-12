صحيفة هندية: جيش باكستان نقل أسلحة ومعدات وطائرات إلى قاعدة أمامية

نيودلهي - (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) اليوم الإثنين، أن جيش باكستان نقل أسلحة إضافية ومعدات وبعض الطائرات إلى قاعدة سكاردو الجوية قرب الحدود مع الهند.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر - لم تُسمها - قولها إن سلاح الجو الباكستاني استخدم طائرات النقل العملاقة (سي-130) في نقل المعدات إلى القاعدة.

وقالت المصادر إن الأجهزة الهندية المعنية تراقب عن كثب تحركات الجيش الباكستاني على طول المنطقة الحدودية.

تأتي هذه التحركات وسط توتر محتدم في العلاقات بين إسلام أباد ونيودلهي على خلفية قرار الحكومة الهندية - برئاسة ناريندرا مودي - بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الغالبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد.

وطردت باكستان - الأسبوع الماضي - السفير الهندي وأوقفت التجارة مع نيودلهي ردا على خطوتها الأخيرة.

وقالت باكستان - أمس الأول - إنها ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي بدعم من الصين في تحرك يستهدف إدانة الهند بسبب قرارها إلغاء الوضع الخاص الذي كان يتمتع به الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير.

وسافر وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي إلى مظفر أباد، عاصمة الجزء الذي تحكمه باكستان من كشمير، لأداء صلاة عيد الأضحى هناك.