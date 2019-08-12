المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يرحب بجهود السعودية لرعاية حوار بناء

عدن - (أ ش أ):

جدد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن التزامه الكامل بالمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة كأولوية، مرحبا بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لرعاية وبدء عملية حوار حقيقي وبناء.

وأبدى المجلس الانتقالي الجنوبي - في بيان أوردته قناة (سكاي نيوز) الفضائية مساء اليوم الإثنين، استعداده للمشاركة في "أي نوع من النقاش يحمي مكتسبات الجنوب، ويضمن دور المجلس الانتقالي الجنوبي كطرف رئيسي في عملية صنع القرار".

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي أكدت في وقت سابق استعداده للعمل مع المملكة العربية السعودية لإدارة الأزمة الحالية في عدن وتبعاتها. وقال الزبيدي، إنه يقف إلى جانب التحالف العربي ضد الوجود الإيراني في المنطقة.

وأعلن عزمه حضور الاجتماع، الذي دعا له العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بشأن الأوضاع في اليمن.

وأشار الزبيدي إلى أن أحداث أغسطس التي وصفها بالمؤسفة فرضت على المجلس الانتقالي الجنوبي، وكان دوره فيها أولا رد الفعل ثم الدفاع عن النفس.