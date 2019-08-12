احتشاد الآلاف في مطار هونج كونج احتجاجا على قمع المتظاهرين

هونج كونج- (د ب أ):

تتسع صالات الوصول في مطار هونج كونج الدولي، الاثنين، للوقوف فقط، حيث احتشد آلاف المواطنين للاحتجاج ضد وحشية الشرطة تجاه المتظاهرين المناهضين للحكومة في مطلع الاسبوع.

ورفع الكثير من المتظاهرين، أثناء ترديدهم عبارات تفيد بأن الشرطة عليها أن "تعيد عين" إحدى المتظاهرات التي أصيبت بجروح خطيرة إثر تعرضها لرصاصة غير قاتلة، صورا لمصادمات بين المتظاهرين والشرطة وقعت في مطلع الأسبوع، أو كانوا يضعون عصابة على إحدى أعينهم.

وبينما يشكل الشباب معظم المحتشدين، حيث كانوا يشكلون غالبية المشاركين في المظاهرات في مطلع الأسبوع، كان هناك بين المتظاهرين أيضا عائلات ومهنيين أخذوا إجازة مرضية من أعمالهم للمشاركة في الاحتجاجات.

وكان أمس الأحد، هو أول مرة تطلق فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع في إحدى محطات المترو ، كما شهد اليوم أول مرة يتم فيها نشر أفراد شرطة سريين، يتنكرون كمتظاهرين، بحسب هيئة معنية بمراقبة الاحتجاجات.

وقال مراقبو الاحتجاجات إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين، وهو ما يشمل ضربهم بالهراوات.

ويبدو أن إحدى الصور والتي تظهر بها متظاهرة غارقة في الدماء وتنزف من إحدى عينيها، تعتبر صرخة الاحتجاج الرئيسية بالنسبة للمتظاهرين اليوم.

وقالت الشرطة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إنها لا تزال تحسب العدد الإجمالي لمن تم اعتقالهم مطلع الأسبوع، على الرغم من أنه تم اعتقال 16 شخصًا يوم السبت فقط.

ويتواصل اعتصام المطار لليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات في المطار، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، وذلك بهدف جذب الانتباه الدولي.