عودة رئيس إندونيسيا إلى بلاده بعد زيارة ماليزيا وسنغافورة

جاكرتا- (د ب أ):

عاد رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو (جوكوي) وقرينته إلى جاكرتا في وقت متأخر مساء أمس الجمعة بعد زيارة خارجية شملت دولتي ماليزيا وسنغافورة الجارتين، بحسب ما أورده المكتب الإعلامي لسكرتارية الرئاسة الإندونيسية في بيان اليوم السبت.

وذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية للأنباء أن الرئيس جوكوي كان غادر البلاد إلى ماليزيا مساء أمس الأول الخميس، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد صباح الجمعة، تناولت مسائل متعلقة بالحدود بين البلدين والعمالة الإندونيسية في ماليزيا.

وتطرق الرئيسان إلى الحملة التمييزية التي يشنها الاتحاد الأوروبي ضد صادرات زيت النخيل من ماليزيا وإندونيسيا.

وغادر جوكوي ماليزيا بعد ظهر الجمعة إلى سنغافورة ليشارك في احتفالات اليوم الوطني هناك بدعوة من رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج.

ورافق الرئيس خلال رحلته الخارجية وفد رسمي ضم عدة وزراء ورئيس ديوان الرئاسة.