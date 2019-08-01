ترامب: الرسوم التجارية على الصين قد تتجاوز 25 بالمئة

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات من السلع للولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار والمقرر تطبيقها الشهر المقبل، قد تزيد "إلى أكثر من 25 بالمئة" رغم أن ذلك ليس مقررا في الوقت الحالي.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض وهو يستعد للمغادرة من أجل المشاركة في حشد انتخابي: "إذا لم يريدوا التجارة معنا، فهذا أمر حسن بالنسبة لي. وسيوفر الكثير من الأموال". واتهم ترامب الصين بخفض قيمة علمتها.

وقال الرئيس الأمريكي إن زيادة الرسوم أو رفعها سوف يعتمد على نتائج المفاوضات التجارية بين الجانبين. وشدد على أنه يرى أن الرئيس شي جين بينج يريد أن يتوصل لاتفاق، لكنه اتهم الزعيم الصيني بالتنصل من تعهدات بشراء منتجات زراعية ووقف مبيعات الفنتانيل.

وقال الرئيس الأمريكي إنه "إلى أن يحين الوقت لوجود اتفاق، فسوف نفرض عليهم رسوما"، مضيفا أنه غير قلق من حدوث انخفاض حاد في الأسواق الأمريكية بعد إعلانه الأخير عن التعريفات الجمركية.